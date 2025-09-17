El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

El delantero ecuatoriano Allen Obando podría cambiar de equipo para la siguiente temporada, sin embargo no es un retorno a LigaPro ni otro traspaso millonaria. El ex Barcelona SC sería mandado a un equipo totalmente ajeno a lo que costó su inversión.

Allen Obando podría seguir su carrera en el Inter Miami II, esto es la filial del club de las Garzas en la MLS NXT, división inferior del equipo de la MLS. Algo sorpresivo tomando en cuenta que pagaron casi 2 millones de dólares por su traspaso.

En Barcelona SC se guardaron el 20% de los derechos para una futura venta confiando que se iba a afianzar en el equipo de Estados Unidos, algo que no ocurrió.

Allen Obando en su momento sonó para equipos de Europa como la Premier League, Serie A de Italia pero terminó en la MLS. Su cotización en su momento era de 7 millones de dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Allen Obando en el Inter Miami?

Allen Obando tiene contrato con el Inter Miami hasta finales de la temporada 2025. Después de esto, el jugador será nuevamente propiedad del grupo Atlético de Madrid el cual decidirá a donde vender al jugador ecuatoriano o si lo deja en uno de sus equipos.

Lo que recibió Barcelona por la venta de Allen Obando

Según detalla el informe oficial de Barcelona SC para los socios, Allen Obando fue vendido por 2.6 millones de dólares por el 80% de su pase. Los amarillos se quedaron con un porcentaje en caso de una futura venta.