¿Vuelven a LigaPro? El club que juntaría a Damián Díaz con Michael Arroyo

Una de las grandes duplas que tuvo Barcelona SC en sus últimos años estuvo conformada por Damián Díaz y Michael Arroyo, y ahora reportan que ambos futbolistas se juntaría una vez más. Un equipo ecuatoriano quiere el traspaso de los dos enganches.

Según medios locales, ambos futbolistas están en planes de un club de Guayaquil de Segunda Categoría para el próximo año. A sus 38 y 39 años, podrían juntarse nuevamente luego de 12 años desde que fueron campeones de Barcelona SC 2012.

Michael Arroyo se encuentra en la Segunda Categoría de Santa Elena, mientras que Damián Díaz está sin club desde que rescindió con Banfield de Argentina cerca de mayo.

En los mejores momentos de su carrera, Damián Díaz cobraba 70 mil dólares mensuales mientras que Michael Arroyo en el América de México cobró cerca de los 100 mil.

Damián Díaz – Michael Arroyo – Barcelona 2012.

Michael Arroyo y el salario que recibe en Segunda Categoría

Michael Arroyo conquistó dos títulos con el América de México, era una de las figuras de todo el torneo y percibía 70 mil dólares mensuales, hoy los salarios en Segunda Categoría o Ascenso, son cercanos a los mil dólares.

Los números de Damián Díaz en su paso por Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Damián Díaz llegó a jugar 347 partidos entre todas las competencias. Marcó 84 goles y terminó dando 83 asistencias. Fue campeón en 3 ocasiones y jugó dos semifinales de Copa Libertadores con la camiseta amarilla.

¿Se retirará Damián Díaz en 2026?

En la siguiente temporada, Damián Díaz jugaría su último año como futbolista, según diferentes informaciones. Al ‘Kitu’ le podrían llegar ofertas de Serie A y Serie B. Será el mismo jugador el que decida en qué equipo termina su carrera a los 40 años.