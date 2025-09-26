Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Álex Bolaños le arruinó una final a Barcelona y ahora quiso sacarles una fortuna

El ex volante ecuatoriano Álex Bolaños vuelve a ser noticia por un nuevo golpe a Barcelona, esto luego de ser señalado por la final 2014.

Por Gustavo Dávila

Álex Bolaños le arruinó una final a Barcelona y ahora quiso sacarles una fortuna
Álex Bolaños le arruinó una final a Barcelona y ahora quiso sacarles una fortuna

La final más recordada del fútbol ecuatoriano en los últimos 20 años es la del torneo local 2014, entre Barcelona y Emelec. El partido estuvo marcado por la expulsión de Álex Bolaños y más de diez años después el ex volante ecuatoriano vuelve a darle un golpe al club.

Este viernes se conoció que Álex Bolaños planeaba cobrar 250 mil dólares a Barcelona por una demanda de valores impagos. Cabe señalar que Bolaños dejó el club hace más de diez años.

Para buena suerte del club, entre recursos de casación y la defensa que preparó Barcelona, los montos se redujeron significativamente. Al final Barcelona cobrará 80 mil dólares.

A la cifra reducida se le suben los intereses para un total de 88 mil dólares, menos de un tercio de lo que cobraba el ex SD Aucas, Deportivo Quito, Delfín SC entre otros equipos.

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

ver también

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle

ver también

¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle

Álex Bolaños, expulsado en el Clásico del Astillero.

Álex Bolaños, expulsado en el Clásico del Astillero.

Liga de Quito prepara varias salidas pese a meterse a semis de Copa Libertadores

ver también

Liga de Quito prepara varias salidas pese a meterse a semis de Copa Libertadores

Los clubes en la carrera de Álex Bolaños

Álex Bolaños ha jugado en clubes como Fuerza Amarilla, Liga de Quito, Aucas, Liga de Loja, Barcelona, Delfín SC entre otros clubes ecuatorianos. Su única experiencia en el exterior fue en Santa Cruz de Recife.

Publicidad
Indignación en Liga de Quito: El duro golpe de la CONMEBOL contra Gonzalo Valle

ver también

Indignación en Liga de Quito: El duro golpe de la CONMEBOL contra Gonzalo Valle

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Justo antes del hexagonal: Jugador de Barcelona deja el club
Fútbol de Ecuador

Justo antes del hexagonal: Jugador de Barcelona deja el club

¿Se define ya el campeón? Las dos primeras fechas que tendría Barcelona en el hexagonal
Fútbol de Ecuador

¿Se define ya el campeón? Las dos primeras fechas que tendría Barcelona en el hexagonal

Lamine Yamal busca su primera Champions: ¿A qué edad la ganó Messi?
Champions League

Lamine Yamal busca su primera Champions: ¿A qué edad la ganó Messi?

¿Sanciona CONMEBOL a Liga de Quito por el polémico post en redes sociales?
Fútbol de Ecuador

¿Sanciona CONMEBOL a Liga de Quito por el polémico post en redes sociales?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo