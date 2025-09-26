La final más recordada del fútbol ecuatoriano en los últimos 20 años es la del torneo local 2014, entre Barcelona y Emelec. El partido estuvo marcado por la expulsión de Álex Bolaños y más de diez años después el ex volante ecuatoriano vuelve a darle un golpe al club.

Este viernes se conoció que Álex Bolaños planeaba cobrar 250 mil dólares a Barcelona por una demanda de valores impagos. Cabe señalar que Bolaños dejó el club hace más de diez años.

Para buena suerte del club, entre recursos de casación y la defensa que preparó Barcelona, los montos se redujeron significativamente. Al final Barcelona cobrará 80 mil dólares.

A la cifra reducida se le suben los intereses para un total de 88 mil dólares, menos de un tercio de lo que cobraba el ex SD Aucas, Deportivo Quito, Delfín SC entre otros equipos.

Álex Bolaños, expulsado en el Clásico del Astillero.

Los clubes en la carrera de Álex Bolaños

Álex Bolaños ha jugado en clubes como Fuerza Amarilla, Liga de Quito, Aucas, Liga de Loja, Barcelona, Delfín SC entre otros clubes ecuatorianos. Su única experiencia en el exterior fue en Santa Cruz de Recife.

