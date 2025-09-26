Es tendencia:
Liga de Quito

Indignación en Liga de Quito: El duro golpe de la CONMEBOL contra Gonzalo Valle

Gonzalo Valle es de las figuras de Liga de Quito y tras la clasificación a semifinales de Copa Libertadores, la CONMEBOL le dio duro golpe.

Por Gustavo Dávila

La contundente decisión de la CONMEBOL con Gonzalo Valle ¿baja contra Palmeiras? Foto: LDUQ
La contundente decisión de la CONMEBOL con Gonzalo Valle ¿baja contra Palmeiras? Foto: LDUQ

Liga de Quito está en las semifinales de la Copa Libertadores y sin duda una de sus máximas figuras es Gonzalo Valle. El arquero ecuatoriano brilló en las dos llaves de eliminación directa pero recibió un duro golpe de la CONMEBOL.

En sus redes sociales oficiales colgaron el once ideal de la semana y con algo de sorpresa y para reclamo de los hinchas, el arquero ecuatoriano no fue incluido entre la alineación destacada. Sus compañeros Ricardo Adé y Jeison Medina si fueron tomados en cuenta.

El arquero que eligió la CONMEBOL fue Agustín Rossi, portero que atajó dos penales en la serie entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. Otros ponderaban al ecuatoriano por sus 14 atajadas contra Sao Paulo.

En Palmeiras, siguiente rival de Liga, estuvieron presentes Vitor Roque y el ‘Flaco’ López. El brasileño y el delantero argentino son los principales atacantes del ‘Verdao’.

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

Once de Libertadores – cuartos de final de vuelta.

Once de Libertadores – cuartos de final de vuelta.

Jeison Medina marcó su primer gol en Copa Libertadores 2025 y le valió una histórica victoria contra Sao Paulo. El colombiano aprovechó un contragolpe sobre el cierre del primer tiempo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras y Flamengo clasificados.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Gustavo Dávila
