¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle

En lo que sería un bombazo en LigaPro, una de las figuras de Independiente del Valle pasará a ser jugador de Barcelona SC en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Aún no acaba la temporada pero ya empiezan los rumores de mercados de transferencias, ahora ponen un camisetazo entre Independiente del Valle y Barcelona SC. Los amarillos se llevarían a uno de los titulares indiscutibles del semifinalista de la Copa Sudamericana.

Según el periodista Ufredo Borbor, Claudio Spinelli sería el nuevo delantero de Barcelona SC para el próximo año. El goleador argentino suma ya el interés de varios equipos.

Es poco probable que Independiente del Valle ponga refuerzos a un rival directo, así como que Barcelona tenga los 3 millones de dólares que pediría IDV por su delantero.

En las últimas semanas ha sonado como posible refuerzo de América de México, Estudiantes y Vélez de Argentina, Vasco y Botafogo de Brasil. Todos estos clubes le ofrecerían mayor salario que lo que pueda pagar BSC.

Claudio Spinelli lleva 25 goles en 41 partidos en lo que es su mejor temporada desde que debutó en el año 2016. En su agregado llevaba 31 goles en total en toda su trayectoria.

El otro jugador que dejaría Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares.

