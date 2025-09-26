Si hay un nombre que ha brillado en la campaña de Liga de Quito en la Copa Libertadores es Gonzalo Valle, el arquero está entre las figuras del torneo y ya hay novedades sobre su futuro. El portero de la Selección de Ecuador podría dar el salto a Europa.

Según el periodista Patricio Palau, Gonzalo Valle tiene el interés de un equipo de la Ligue 1 de Francia. El arquero tiene contrato por varios años más con Liga, pero podría dar el salto al exterior.

Ya tuvo este mismo año el interés de clubes del exterior, con rumores de equipos de Brasil y México interesados. Tras su gran año, Liga pedirá al menos 3 millones de dólares por el guardameta.

Su salida a Europa tendrá que esperar hasta diciembre luego de que termine la participación de Liga de Quito en LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores de América.

ver también Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas

Gonzalo Valle – Liga de Quito.

ver también Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

Los equipos de la carrera de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle debutó en Guayaquil City FC en el 2015 y continuó en el club hasta el 2023, luego llegó a Liga de Quito donde fue campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

Los equipos interesados en Gonzalo Valle

Gonzalo Valle tuvo sondeos de Cruz Azul de México y Fortaleza de Brasil, sin embargo el jugador declaró estar concentrado en Liga hasta final de la temporada.