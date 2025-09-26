Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

El arquero ecuatoriano Gonzalo Valle viene siendo figura de la Copa Libertadores y ahora podría dejar Liga de Quito para ir a Europa.

Por Gustavo Dávila

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores. Foto: Getty
Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores. Foto: Getty

Si hay un nombre que ha brillado en la campaña de Liga de Quito en la Copa Libertadores es Gonzalo Valle, el arquero está entre las figuras del torneo y ya hay novedades sobre su futuro. El portero de la Selección de Ecuador podría dar el salto a Europa.

Según el periodista Patricio Palau, Gonzalo Valle tiene el interés de un equipo de la Ligue 1 de Francia. El arquero tiene contrato por varios años más con Liga, pero podría dar el salto al exterior.

Ya tuvo este mismo año el interés de clubes del exterior, con rumores de equipos de Brasil y México interesados. Tras su gran año, Liga pedirá al menos 3 millones de dólares por el guardameta.

Su salida a Europa tendrá que esperar hasta diciembre luego de que termine la participación de Liga de Quito en LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores de América.

Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas

ver también

Liga de Quito está en semifinales y la CONMEBOL le da la mejor noticia de todas

Gonzalo Valle – Liga de Quito.

Gonzalo Valle – Liga de Quito.

Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

ver también

Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

Los equipos de la carrera de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle debutó en Guayaquil City FC en el 2015 y continuó en el club hasta el 2023, luego llegó a Liga de Quito donde fue campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025.

Publicidad
Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

ver también

Enzo Maresca lo sacó campeón y la decisión de Moisés Caicedo si cambian de DT en el Chelsea

Los equipos interesados en Gonzalo Valle

Gonzalo Valle tuvo sondeos de Cruz Azul de México y Fortaleza de Brasil, sin embargo el jugador declaró estar concentrado en Liga hasta final de la temporada.

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

ver también

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Los mejores memes de la clasificación de Liga de Quito a semifinales de Copa Libertadores
Fútbol de Ecuador

Los mejores memes de la clasificación de Liga de Quito a semifinales de Copa Libertadores

Mientras Liga de Quito clasificó a semis de Libertadores, Barcelona SC hizo este insólito anuncio
Fútbol de Ecuador

Mientras Liga de Quito clasificó a semis de Libertadores, Barcelona SC hizo este insólito anuncio

¡Más cerca! El ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras victoria de Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

¡Más cerca! El ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras victoria de Liga de Quito

¿Cuántos goles le hizo Julián Alvarez a Real Madrid?
LaLiga

¿Cuántos goles le hizo Julián Alvarez a Real Madrid?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo