Liga de Quito prepara varias salidas pese a meterse a semis de Copa Libertadores

La clasificación a semifinales de la Copa Libertadores no cambia los planes de Liga de Quito de cara a las posibles salidas en el 2026. Los ‘albos’ siguen teniendo varios nombres de futbolistas que no cuentan para Tiago Nunes.

Los ‘albos’ tienen varios titulares que tras su gran año, podrían dar el salto a ligas de mayor competencia deportiva y nivel económico. Gonzalo Valle, Fernando Cornejo, Ricardo Adé, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, son los futbolistas que despertaron el interés de varios clubes como México, Brasil, Chile y Europa.

No todos se irían por ofertas económicas y negociaciones con Liga, otros han quedado debiendo en su nivel o cumplieron un ciclo. Gian Franco Allala, Darío Aimar, Lautaro Pastrán, Alexander Domínguez, Michael Estrada, estos dos últimos tendrían malestar por su situación de suplentes.

Así, pese a estar en semifinales de Copa Libertadores, podrían ser hasta 10 jugadores los que dejen el club. Los ‘albos’ pueden fichar tres futbolistas para disputar las semis de Libertadores.

Michael Estrada marcó en la ida pero podría irse de Liga.

Los hinchas reclamaron que al no haber hecho un mercado de fichajes bueno en todo un año, dejaron pasar la oportunidad de pelear con mayor probabilidad contra Palmeiras.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras clasificados.