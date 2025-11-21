Siguen las posibles salidas de Barcelona SC de cara a la siguiente temporada, en todos los puestos hay futbolistas que podrían dejar el club y ahora se suma uno más: el arquero. Uno de sus guardametas extranjeros, ambos figuras cuando les tocó, recibió una importante oferta.

José Luis Migueles señala que Ignacio De Arruabarrena tiene una importante oferta económica para dejar Barcelona. Esto hará que los ‘toreros’ pierdan a uno de sus arqueros estrellas.

José Contreras también tiene una oferta para dejar Barcelona, del Bolívar de La Paz. Para la decisión de Contreras influirá si vuelve a ser titular o no con los ‘toreros’.

Para los hinchas, Barcelona no debió invertir en dos arqueros extranjeros y uno debería salir para usar el cupo de foráneo en un puesto más urgido como el puesto de volante central o defensor.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Ignacio De Arruabarrena – Arquero selección de Uruguay.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Messi en Ecuador! Confirman los dos clubes que jugarían con el Inter de Miami

En resumen