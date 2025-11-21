Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Arquero de Barcelona recibe importante oferta ¿Contreras o de Arruabarrena?

Barcelona SC recibirá una oferta por uno de sus arqueros estrellas, cualquiera puede ser titular y un club extranjero hizo propuesta.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Arquero de Barccelona dejaría el club tras importante oferta Foto: Getty
Arquero de Barccelona dejaría el club tras importante oferta Foto: Getty

Siguen las posibles salidas de Barcelona SC de cara a la siguiente temporada, en todos los puestos hay futbolistas que podrían dejar el club y ahora se suma uno más: el arquero. Uno de sus guardametas extranjeros, ambos figuras cuando les tocó, recibió una importante oferta.

José Luis Migueles señala que Ignacio De Arruabarrena tiene una importante oferta económica para dejar Barcelona. Esto hará que los ‘toreros’ pierdan a uno de sus arqueros estrellas.

José Contreras también tiene una oferta para dejar Barcelona, del Bolívar de La Paz. Para la decisión de Contreras influirá si vuelve a ser titular o no con los ‘toreros’.

Para los hinchas, Barcelona no debió invertir en dos arqueros extranjeros y uno debería salir para usar el cupo de foráneo en un puesto más urgido como el puesto de volante central o defensor.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Ignacio De Arruabarrena – Arquero selección de Uruguay.

Ignacio De Arruabarrena – Arquero selección de Uruguay.

Publicidad
¡Messi en Ecuador! Confirman los dos clubes que jugarían con el Inter de Miami

ver también

¡Messi en Ecuador! Confirman los dos clubes que jugarían con el Inter de Miami

En resumen

  • Ignacio De Arruabarrena, arquero extranjero, recibió una importante oferta económica para salir.
  • El portero José Contreras también tiene una oferta para dejar Barcelona SC, proveniente del Bolívar de La Paz.
  • El periodista José Luis Migueles reporta la posible salida del arquero Ignacio De Arruabarrena.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
La contundente respuesta del representante de Álex Arce a un presunto interés de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

La contundente respuesta del representante de Álex Arce a un presunto interés de Barcelona SC

¡Bombazo! Inter Miami con Lionel Messi llegaría a Ecuador para jugar contra uno de estos equipos
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo! Inter Miami con Lionel Messi llegaría a Ecuador para jugar contra uno de estos equipos

Barcelona SC toma una contundente decisión para el partido con Liga de Quito y sorprende a todos
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC toma una contundente decisión para el partido con Liga de Quito y sorprende a todos

La drástica sanción que recibió Luis Díaz por su falta a Hakimi y esto hará el Bayern Múnich
Fútbol de Colombia

La drástica sanción que recibió Luis Díaz por su falta a Hakimi y esto hará el Bayern Múnich

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo