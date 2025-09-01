Arsenal presenta a Piero Hincapié en un anuncio que conmoverá a todo Ecuador

Este lunes 1 de septiembre de 2025 el fútbol ecuatoriano vive otro hecho histórico, después de que Arsenal anunciara oficialmente a Piero Hincapié como su nuevo jugador. El defensor tricolor llega a préstamo a Inglaterra, con una opción obligatoria de compra.

En un anuncio en redes sociales, Arsenal se hizo eco de que Piero Hincapié es el primer jugador ecuatoriano en vestir su camiseta. Además también destacaron que es la “pieza final del rompecabezas”. El ecuatoriano tiene una opción obligatoria de compra.

Hincapié ahora tendrá que viajar de Inglaterra para llegar a Buenos Aires y jugar con la Selección de Ecuador en las Eliminatorias. El central está convocado y llega como una de las grandes estrellas del equipo nacional para este cierre de clasificatorias.

Después de las Eliminatorias, Piero Hincapié se integrará a los trabajos del equipo, con grandes chances de ser titular en su arranque de travesía en Inglaterra. El defensor ecuatoriano se ganaría rápidamente un lugar, tras la lesión de William Saliba.

Por otro lado, Piero Hincapié también asume el reto de llevar la camiseta número 5 en Arsenal. Un dorsal que en los últimos años fue usado por Thomas Partey y otros jugadores históricos ‘Gunners’ como Kolo Touré o Tony Adams. El ecuatoriano no pudo llevar 33 porque este le pertenece a Riccardo Calafiori.

Los números de Piero Hincapié en Bayer Leverkusen

Como jugador de Bayer Leverkusen, Piero Hincapié jugó un total de 166 partidos entre todas las competencias, desde 2021. El central ecuatoriano marcó 7 goles y fue campeón de la Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, y Subcampeón de Europa League.

¿Cuándo debutaría Piero Hincapié con Arsenal?

Piero Hincapié debutaría con Arsenal el próximo sábado 13 de septiembre, cuando los ‘Gunners’ sean locales ante Nottingham Forest en Emirates Stadium. El partido se podrá ver por ESPN y Disney+.Es la gran chance del ecuatoriano para empezar a ganarse un lugar en la consideración de Arteta y de la hinchada.

