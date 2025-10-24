Lo primero que le pidieron a Cristiano Ronaldo tras la renovación de Messi: “Mientras siga marcando goles”

Es oficial que Lionel Messi seguirá ligado a Inter Miami. El argentino ha dejado en claro que seguirá ligado a la élite hasta como mínimo el invierno de 2028. Al otro lado del océano atlántico, un ex compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United pide al luso una respuesta clara al tema.

Danny Simpson habló para GOAL. Dejo en claro lo que opina de la carrera de Cristiano Ronaldo y el momento que vive está por estas fechas. No duda que la rivalidad con Lionel Messi todavía puede tener varios capítulos por delante. Tampoco que puede que CR7 ni mucho menos se despida de la actividad a corto plazo.

“¿Qué siga más allá de los 41 años? No creo que puedas descartarlo. Mientras siga marcando goles, mientras no tenga lesiones, entonces no me sorprendería porque es él. Sé que quiere 1,000 goles. Y creo que quiere jugar con su hijo”, dejaba caer el ex Manchester United sobre el momento del portugués y luego de las renovaciones de ambos astros. Eso sí, considera que ni mucho menos hitos relacionados únicamente al verde podrían ampliar su carrera.

Simpson no duda que el sueño de jugar con su hijo pesará en la balanza. Es una declaración de intenciones que el propio CR7 ha hecho en el pasado. Se vienen meses claves para una campaña que será su última col Copa del Mundo: “Jugar con tu hijo, probablemente sea uno de los mayores objetivos que puedes tener una vez que has ganado todo. Compartir un campo con tu hijo debe ser una sensación increíble. Miras esos objetivos. Él establece metas y ves esas – 1,000 goles y jugar con su hijo – ¿hace eso y piensa ‘bien, ya lo he hecho todo’? No sé a dónde vas después de eso. Es simplemente una persona y jugador fenomenal. Lo que ha hecho por el juego, es increíble”.

Jugar con su hijo, un desafio que puede alargar la carrera de CR7: GETTY

CR7 Junior se encuentra poniendo de su parte en este sueño. Ya ha sido convocado en estas fechas para la sub 17 de su Portugal natal y poco a poco sube escalones en las divisiones menores de Al-Nassr. Messi seguirá hasta los 41 de momento y por Europa piden a CR7 que mantenga con vida la rivalidad con Lionel Andrés tras una renovación por Estados Unidos que ya es una realidad en todos los sentidos.

