Aunque Ecuador derrotó a Nueva Zelanda, la hinchada señaló: “Es una vergüenza”

La Selección de Ecuador logró el triunfo ante Nueva Zelanda en el último amistoso de 2025. Sin embargo, el equipo de Beccacece sigue sin gustar a la hinchada que no deja de criticarlo en redes sociales. No obstante, el plantel del jugador se mostró que lo respalda.

Tras el triunfo ante Nueva Zelanda, estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas en X: “Lo de Beccacece es una vergüenza debe irse de la selección, teníamos que meterle 10 a Nueva Zelanda no juega a nada“. “Igual es terrible lo que le cuesta a esta selección generar ocasiones de gol y es toda responsabilidad de Beccacece, este partido con un DT serio acababa en goleada“. “Igual no es serio que vayamos al mundial con Beccacece…”.

Los hinchas siguen molestos con Beccacece por sus decisiones, ya que en el partido decidió jugar con Alan Franco como lateral derecho y cuando este se lesionó y podía jugar con un lateral “natural”, el DT decidió meter a Denil Castillo en esa posición. Puso de nuevo a un volante para lateral derecho.

Por otro lado, Ecuador aseguró su puesto en el Bombo 2, así la FIFA decida cambiar el formato del sorteo y “respetar” los rankings de equipos que van al repechaje como Italia o Dinamarca. Esto ya que, Austria empató con Bosnia y Ecuador le ganó a Nueva Zelanda.

Los comentarios de los hinchas contra Beccacece. (Captura de pantalla)

Aunque los hinchas de la Selección de Ecuador se “enojen” con Beccacece, la realidad en que la FEF lo respalda y también el grupo de jugadores. Por lo cual, es poco probable que el DT sea despedido antes del Mundial, por lo cual, dirigirá la Copa del Mundo

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Newcastle pagaría más de 40 millones de euros por el fichaje de este jugador de la Selección de Ecuador

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene con la Selección de Ecuador un contrato hasta finales de 2026. El DT cobra al año en la Selección de Ecuador un salario superior a los 2.4 millones. El argentino terminará dirigiendo en 2026, la que será su primera copa del mundo.

En síntesis:

Ecuador logró el triunfo ante Nueva Zelanda en su último amistoso de 2025 .

logró el triunfo ante en su último amistoso de . El DT Sebastián Beccacece fue señalado por la hinchada de Ecuador ante esta victoria.

fue señalado por la hinchada de Ecuador ante esta victoria. La FEF y el grupo de jugadores respaldan a Beccacece, que dirigirá en el Mundial 2026.

Publicidad