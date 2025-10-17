Barcelona cayó goleado y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Ya no se aguanta verlos”

Barcelona cayó goleado 3-0 ante Liga de Quito y como era de esperarse, los hinchas no aguantaron las críticas a tres jugadores. Los aficionados vieron por segunda fecha consecutiva a su club perder por tres goles.

El más criticado fue Johnny Quiñónez, el volante central es inamovible para Rescalvo independientemente de su rendimiento, sin embargo el equipo mejoró por su salida.

En defensa, Aníbal Chalá no solo volvió a ser superado varias veces, no fue aporte en ataque y ahora hasta se fue expulsado. Finalmente Janner Corozo otra vez fue errático en sus decisiones y fue muy displicente en las jugadas.

Con esto, Barcelona SC no solo perdió el segundo lugar de la tabla de posiciones, si no que ahora está a un punto de U. Católica y debe reaccionar o podría quedar fuera de Libertadores 2026.

