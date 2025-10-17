Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Barcelona cayó goleado y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Ya no se aguanta verlos”

Barcelona se fue goleado de su partido contra Liga de Quito y los hinchas explotaron contra tres jugadores.

Por Gustavo Dávila

Barcelona cayó goleado y los hinchas piden la salida de estos jugadores: "Es un dolor verlos"
Barcelona cayó goleado y los hinchas piden la salida de estos jugadores: "Es un dolor verlos"

Barcelona cayó goleado 3-0 ante Liga de Quito y como era de esperarse, los hinchas no aguantaron las críticas a tres jugadores. Los aficionados vieron por segunda fecha consecutiva a su club perder por tres goles.

El más criticado fue Johnny Quiñónez, el volante central es inamovible para Rescalvo independientemente de su rendimiento, sin embargo el equipo mejoró por su salida.

En defensa, Aníbal Chalá no solo volvió a ser superado varias veces, no fue aporte en ataque y ahora hasta se fue expulsado. Finalmente Janner Corozo otra vez fue errático en sus decisiones y fue muy displicente en las jugadas.

Con esto, Barcelona SC no solo perdió el segundo lugar de la tabla de posiciones, si no que ahora está a un punto de U. Católica y debe reaccionar o podría quedar fuera de Libertadores 2026.

¡¿Lo llaman de Europa?! Gonzalo Plata recibe MILLONARIA oferta

ver también

¡¿Lo llaman de Europa?! Gonzalo Plata recibe MILLONARIA oferta

¡Otro interesado más! Ponen a Sebastián Beccacece en planes de otra Selección para el 2026

ver también

¡Otro interesado más! Ponen a Sebastián Beccacece en planes de otra Selección para el 2026

BOMBAZO: ¿Deja Liga de Quito? Tiago Nunes fue ofrecido a una selección

ver también

BOMBAZO: ¿Deja Liga de Quito? Tiago Nunes fue ofrecido a una selección

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

ver también

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Liga de Quito golea a Barcelona y ahora piensa en Palmeiras
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito golea a Barcelona y ahora piensa en Palmeiras

Felipe Caicedo dejaría Barcelona en diciembre y dan detalles de su futuro profesional
Fútbol de Ecuador

Felipe Caicedo dejaría Barcelona en diciembre y dan detalles de su futuro profesional

Byron Palacios recibió la oferta de un GRANDE de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Byron Palacios recibió la oferta de un GRANDE de LigaPro

Dupla para Ricardo Adé: Liga de Quito quiere un defensa del Astillero
Fútbol de Ecuador

Dupla para Ricardo Adé: Liga de Quito quiere un defensa del Astillero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo