¡Otro interesado más! Ponen a Sebastián Beccacece en planes de otra Selección para el 2026

Sebastián Beccacece sigue siendo criticado en la Selección de Ecuador y ya aparece otro equipo nacional interesado en el DT.

Por Gustavo Dávila

Sebastián Beccacece sigue siendo muy criticado por los hinchas de la Selección de Ecuador, mientras tanto desde otros países miran con buen concepto al DT argentino. Este viernes se dio a conocer que otra selección piensa en Beccacece para el 2026.

Según Líbero de Perú, la Selección de Perú ha sumado a Sebastián Beccacece como su nuevo entrenador para las siguientes Eliminatorias. La ‘Bicolor’ se quedó fuera del Mundial y necesita una regeneración total.

Es la segunda selección CONMEBOL que tiene en planes a Sebastián Beccacece, primero es la Selección de Chile. A nivel de clubes, hay sondeos de equipos de su país.

Además de Beccacece, otros nombres que suenan para Perú son el ex DT de Barcelona Fabián Bustos, Ricardo Gareca entre otros. El ex Defensa y Justicia tiene contrato con la ‘Tri’ hasta el 2026.

Sebastián Beccacece clasificó al Mundial justamente contra Perú.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.

