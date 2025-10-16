ver también Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

Liga de Quito es una de las sorpresas de la Copa Libertadores, los ‘albos’ se metieron a semifinales del torneo y en gran parte es mérito de Tiago Nunes. El DT brasileño es recordado en Brasil por los hinchas de varios clubes en redes sociales y ahora trasciende que fue ofrecido a una Selección.

Diego Herrrera, representante de jugadores, reveló que la carpeta de Nunes fue ofrecido a la Selección de Ecuador, antes de la llegada de Sebastián Beccacece. “La rechazaron, pero luego le ofrecí a Liga de Quito porque pensé que era el técnico ideal”, contó Herrera en FB Radio.

Botafogo atraviesa una mala racha de resultados y los hinchas en redes expresaron: “A Ancelotti le han tolerado más que a Tiago Nunes, que hoy metió a la LDU a semifinales de Libertadores”.

“Tiago Nunes eliminó a Botafogo y Sao Paulo y terminó primero en un grupo que tenía Flamengo. Acá no lo valoramos tanto”, sostuvo otro aficionado del ‘Fogao’, campeón de Libertadores 2024.

Tiago Nunes

¿Hasta cuándo tiene Tiago Nunes contrato con Liga de Quito?

Liga de Quito firmó a Tiago Nunes hasta diciembre del 2026, este año logró pelear tres torneos con un plantel señalado por la falta de refuerzos en dos mercados.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.