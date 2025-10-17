Gonzalo Plata recibe MILLONARIA oferta y todo Flamengo se alerta

Gonzalo Plata cerró totalmente afianzado en la Selección de Ecuador y también en el Flamengo de Brasil, esto pese a la gran competencia que tiene en el plantel. El ‘tricolor’ ha recibido una millonaria oferta para el 2026 y ahora quedará pendiente la respuesta del ex Independiente del Valle para la siguiente temporada.
Según medios brasileños, Gonzalo Plata ha recibido ya la oferta de renovación por parte de Flamengo. El gigante de Río de Janeiro le quiere ofrecer un contrato de dos extras temporadas en diciembre.
De esta forma, Gonzalo Plata tendrá el mismo caso similar que Moisés Caicedo y William Pacho con la posibilidad de una larga renovación. Actualmente tiene contrato vigente hasta el 2029.
La renovación naturalmente viene con un aumento salarial, actualmente recibe 2.5 millones de dólares al año y ahora pasaría a ganar más de 4 millones, revalorizándolo en la escala salarial del plantel.
Gonzalo Plata – selección Ecuador.
Gonzalo Plata vive su segunda temporada en Flamengo, tras haber estado en el Al Sadd, en el Sporting de Lisboa de Portugal y el Real Valladolid de España. Fue campeón en los dos primeros.
¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?
Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.
Los números de Gonzalo Plata en esta temporada
En lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 26 partidos, incluyendo el Mundial de Clubes. El ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 7 asistencias. Suma en cancha más de 1.700 minutos, siendo de lo mejor del equipo.
