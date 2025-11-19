Barcelona SC toma una contundente decisión para el partido con Liga de Quito y sorprende a todos

Este domingo 23 de noviembre de 2025 Barcelona SC enfrentará a Liga de Quito en un partido clave por el futuro de ambos equipos de la LigaPro. Sin embargo, el ‘Ídolo’ terminó tomando una decisión que los hinchas no esperaban y sorprendió a todos.

Mediante un comunicado oficial, Barcelona SC confirmó que el partido ante Liga de Quito se jugará sin hinchada visitante, pese a que ambos clubes hace pocas semanas anunciaban una alianza para que los encuentros se jueguen con afición de los dos clubes.

Barcelona SC comunicó que esta decisión se basa en la mala actitud de sus propios aficionados en el partido que se jugó en el Rodrigo Paz Delgado: “Los actos inapropiados cometidos por un grupo de nuestros propios hinchas en la localidad que les fue asignada en dicho encuentro derivaron en una nueva sanción para el club, que incluye la suspensión de la bandeja baja de la General Sur de nuestro estadio”, dice el comunicado.

Asimismo, Barcelona SC aclaró que esto también es por la prudencia y así evitar diferentes actos: “Ante esta situación, y actuando con responsabilidad y prudencia, hemos decidido no habilitar el ingreso de la hinchada visitante en esta ocasión, pese a que estaba inicialmente previsto, con el fin de evitar posibles incidentes que puedan generar nuevas sanciones para nuestra institución”, afirma el comunicado.

El Comunicado de Barcelona SC. (Foto: @Barcelona_SC)

Este comunicado de Barcelona SC es un ladrillo más a una rivalidad que no ha dejado de crecer en Ecuador. Desde Liga de Quito no se han expresado por esta actitud del ‘Ídolo’. Barcelona SC llega obligado a conseguir una victoria en este encuentro para seguir peleando en la Copa Libertadores.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Barcelona SC se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 61 puntos, solo superado por Liga de Quito por gol diferencia. Sin embargo, el ‘Ídolo’ tiene 1 partido más. Si no suma ante LDU en el siguiente encuentro, ya casi que se despiden del cupo para ir directo.

