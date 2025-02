Allen Obando se convirtió en una de las ventas más importantes de la historia de Barcelona SC, pero ahora se confirma que el delantero ecuatoriano aún no se va del país. Incluso el joven jugador sigue entrenando con el plantel y ya revelaron por qué no se va.

Obando no deja Barcelona SC porque aún está en trámites de obtener toda la documentación para dejar el país. El delantero ecuatoriano fue vendido al grupo Atlético de Madrid, pero sería prestado en esta temporada al Inter Miami, de la MLS.

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, confirmó que Allen Obando sigue trabajando con el plantel para no perder la forma física, pero no forma parte del equipo de Barcelona SC. Es decir, no jugará ninguna competencia con el equipo amarillo.

Por otro lado, Barcelona SC también se aseguró con un 20% del pase del jugador para una futura venta, estrategia que ha traído réditos millonarios a Independiente del Valle, por ejemplo. Se tiene “esperanza” de Obando logre un buen rendimiento.

Por otro lado, Allen Obando también es considerado uno de los futuros delanteros del fútbol ecuatoriano y ya Sebastián Beccacece lo ha tomado en cuenta en varios encuentros. El jugador ha sido llamado como ‘sparring’ para algunos partidos de la Selección de Ecuador.

Los millones que ganó Barcelona SC con Allen Obando

Barcelona SC ingresará por Allen Obando más de 5 millones de dólares, por algunos complementos en el contrato y cláusulas a cumplir por el jugador ecuatoriano. Grupo Atlético de Madrid es el dueño de su pase, y por eso lo prestan a la MLS.

Los números de Allen Obando en Barcelona SC

Allen Obando en la temporada 2024 pudo disfrutar de jugar con Barcelona SC, algunos partidos, antes de una infección pulmonar que le quitó minutos. En 2024, Obando jugó un total de 15 partidos entre todas las competencias. El jugador marcó 3 goles.

