Kendry Páez no pudo contener la risa tras estas indicaciones del ‘Chacho’ Coudet en River

Kendry Páez se quedó en el banco de suplentes durante todo el partido de River contra Belgrano. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que las cámaras no captaran su sorpresa y posterior risa con varias indicaciones del ‘Chacho’ Coudet en medio del partido.

El jugador ecuatoriano vio como su entrenador insistía desesperadamente para que su jugador Lautaro Rivero se haga sacar la tarjeta amarilla y pueda jugar el Superclásico ante Boca Juniors. El jugador no hacía caso y el ‘Chacho’ entró en desesperación.

En medio de esa frustración por ver que su jugador no hacía caso, Coudet dijo algo al banquillo y varios jugadores se empezaron a reír. Eso también causó que Kendry Páez primero esté sorprendido y después cuando ya le explicaron también sonría.

Después en la rueda de prensa, el ‘Chacho’ aclaró qué pasaba con el jugador y también hizo reír a los periodistas: “No puedo decir qué pasaba, ya después ustedes saben qué pasaba con Lautaro. Tenía un temita ahí, y lo voy a matar, pero bueno era una indicación”, aclaró el entrenador.

😆🤯 ¡LA INTENSIDAD DEL CHACHO CONTRA RIVERO! La indicación de Coudet a Lautaro para que sea amonestado con amarilla y llegue limpio al Superclásico.



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Se espera que en esta semana, Kendry Páez ya pueda volver a tener minutos con la camiseta de River. El volante ecuatoriano lleva ya 2 partidos consecutivos en Argentina sin jugar y las alarmas por su regularidad se empiezan a encender entre todos los aficionados.

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¿Cuándo volverá a jugar River Plate?

El próximo miércoles 8 de abril de 2026, River Plate debutará en la Copa Sudamericana. El equipo ‘Millonario’ visitará a Blooming y en este encuentro podría darse la oportunidad para Kendry Páez. La figura ecuatoriana ahora aparece en la rotación del club.

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