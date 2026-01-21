César Farías ya llegó a Ecuador para dirigir a Barcelona SC y el DT ya tuvo una rápida prueba, en un partido amistoso contra Universidad Católica. El ‘Ídolo’ enfrentó en un encuentro de preparación a la ‘Chatoleí’ y sacó un resultado poco esperado por los hinchas.

Apenas es el primer partido de fútbol, tras varios días de entrenamientos para Barcelona SC. El encuentro ante Católica se jugaba a puertas cerradas y no era un partido de 90 minutos. Sino que se jugaron dos encuentros de 35 minutos y al final el marcador fue de 2 a 2.

César Farías recién llegó al país, pero estuvo en este encuentro amistoso y es más el DT venezolano hizo los cambios en el once y planteó nuevas tácticas. El entrenador se demoró en llegar al país por los respectivos trámites de su visa de trabajo.

Lo curioso del encuentro, es que también llegaron los primeros autores de los goles de Barcelona SC con César Farías. Ambos tantos fueron anotados por el mismo jugador, Jandry Gómez. La joven figura viene “peleando” por un lugar como titular desde 2025.

Al final Barcelona SC empató con Católica en su amistoso. (Foto: @BarcelonaSC)

La era César Farías promete varios cambios en Barcelona SC. De entrada, el equipo no tiene los nombres rimbombantes de otros años y ahora le toca un plantel más modesto. Asimismo, el DT venezolano iniciará su segunda etapa en Ecuador.

Publicidad

Publicidad

Barcelona SC seguirá trabajando en Quito en los próximos días preparando también la famosa ‘Noche Amarilla’ y el comienzo de la temporada. El ‘Ídolo’ también debutará pronto en Copa Libertadores, ya que juega ante Argentinos Juniors en la fase 2 de repechaje del torneo.

ver también Era la esperanza de Emelec, pero Christian Noboa no sería candidato a la presidencia de Emelec

¿Cuándo será la ‘Noche Amarilla’ de Barcelona SC?

La próxima ‘Noche Amarilla’ de Barcelona SC será el 31 de enero de 2026 en el estadio Monumental. En menos de 10 días, los amarillos presentarán a su nueva plantilla ante los aficionados en un encuentro que ya forma parte de la historia de las pretemporadas.

Encuesta¿Cómo le irá a Barcelona SC con César Farías? ¿Cómo le irá a Barcelona SC con César Farías? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: