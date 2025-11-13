Cristiano Ronaldo fue expulsado: ¿Se perdería el debut con Portugal en el Mundial 2026?

Este jueves 13 de noviembre de 2025 Cristiano Ronaldo fue noticia mundial por su insólito comportamiento en el partido de Portugal contra Irlanda por las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026. La estrella se fue expulsada por una tarjeta roja.

Cristiano Ronaldo agredió a un rival en el área con un terrible codazo. Primero el árbitro sacó amarilla, pero luego el VAR lo llamó a revisar la jugada y se dio cuenta que era un golpe grave. Por lo cual, cambió su decisión y finalmente lo expulsó.

No contento con la tarjeta Roja, Cristiano Ronaldo se fue de la cancha haciendo gestos a la hinchada que no dejó de abuchearlo. Todo esto implica un grave comportamiento de disciplina y harán que portugués se lleve una sanción, además de la ya implícita por la tarjeta.

¿Cristiano Ronaldo se puede perder el debut en el Mundial 2026?

Si Portugal clasifica al Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias, Cristiano Ronaldo sí se podría perder el debut mundialista. ¿El motivo? La UEFA suele sancionar con dos fechas mínimo las expulsiones por conducta grave en la cancha. Por lo cual, CR7 estaría fuera en el partido ante Armenia y posiblemente en el debut mundialista.

Tweet placeholder

No solo fue el codazo de Cristiano Ronaldo, sino que su actitud al salir de la cancha y retrasar el abandono del mismo, son más motivos que vuelven su tarjeta roja como una falta grave. En las próximas horas, la UEFA confirmará cuántos partidos de castigo tendrá Cristiano.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras piden el Balón de Oro para Luis Díaz, Neymar se quedaría sin Mundial por esta grave situación

¿En qué bombo del sorteo del Mundial 2025 está Portugal?

Si Portugal se clasifica de manera directa al Mundial 2025, el equipo de Cristiano Ronaldo estará en el Bombo 1 del sorteo. Portugal, actualmente, ocupa el puesto 5 en el ranking FIFA y será cabeza de serie.

Encuesta¿Cuántos partidos deben ponerle a Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos partidos deben ponerle a Cristiano Ronaldo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Cristiano Ronaldo fue expulsado con tarjeta roja directa en partido de Portugal vs. Irlanda .

fue con tarjeta roja directa en partido de Portugal vs. . La expulsión fue por un codazo a un rival; la decisión del árbitro se cambió tras revisión del VAR .

a un rival; la decisión del árbitro se cambió tras revisión del . UEFA podría sancionar a Cristiano con un mínimo de dos fechas por conducta grave en la cancha.

Publicidad