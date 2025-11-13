Christian Cueva no la pasa bien en Emelec, después de varias críticas por su rendimiento y estado físico, el jugador acaba de confirmar que su futuro está absolutamente lejos del ‘Bombillo’. No obstante, también ese futuro estaría muy lejos del fútbol.

El mismo jugador compartió en sus redes sociales una noticia donde se revela que sería candidato a la Cámara de Diputados por la alianza electoral Fuerza y Libertad, que tiene como candidata presidencial a Fiorella Molinelli, de acuerdo a la revelación del medio Atenas TV.

Cueva buscará un escaño y dedicar su vida a la política en su país. Esta noticia sorprendió a todos en Emelec y también en Perú, ya que ‘Aladino’ era candidato para llegar a Sport Boys en Perú en este mismo mercado de fichajes. Pero, parece que esto no sería así.

Desde Emelec no se ha emitido ninguna reacción a esta revelación de Cueva, ya que el jugador tiene contrato con el ‘Bombillo’ hasta mediados de la temporada 2026. No obstante, el club tiene varios meses de deuda con el jugador y esto lo cambia todo para una eventual salida.

Fue el mismo, Christian Cueva el que compartió en sus redes sociales esta noticia, y a diferencia de otros rumores, en esta ocasión el peruano no desmintió nada. Se esperaría un acuerdo entre ambas partes, si finalmente Cueva se regresa a su país a seguir su carrera política.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, durante todo este tiempo, Christian Cueva apenas ha jugado un total de 15 partidos. El jugador peruano ya ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 700′ minutos. Cueva es uno de los mejores pagados de Emelec.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva tiene en Emelec un contrato que le deja al mes un salario entre 5 mil y 10 mil dólares. No obstante, se ha reportado que el equipo azul le debe al jugador peruano los últimos meses de contrato y esto ha causado un terrible enojo en el jugador.

