Independiente del Valle

Claudio Spinelli podría dejar Independiente del Valle por clubes que aún siguen en Libertadores

Independiente del Valle podría perder a Claudio Spinelli, otra vez el delantero argentino está en planes de grandes clubes de Libertadores.

Por Gustavo Dávila

Claudio Spinelli podría dejar Independiente del Valle por dos grandes de América.
Claudio Spinelli podría dejar Independiente del Valle por dos grandes de América.

Independiente del Valle podría perder varios jugadores importantes para la siguiente temporada, uno de ellos es Claudio Spinelli. El delantero argentino sigue recibiendo ofertas y ya hay dos más que lo quieren.

En Argentina hacen eco del interés de Estudiantes de La Plata y de Vélez Sarsfield para repatriarlo. El goleador viene de Gimnasia y Esgrima y ya en Ecuador se consolidó.

Es el tercer equipo que lo quiere sacar del actual líder de LigaPro tras Botafogo de Brasil. Spinelli está concentrado en el hexagonal del título y poder seguir en la cima del torneo.

Claudio Spinelli lleva 25 goles en 40 partidos en lo que es su mejor temporada desde que debutó en el año 2016. De hecho, antes de llegar a IDV había anotado 31 goles en toda su trayectoria.

Claudio Spinelli – Independiente del Valle – 2025.

Claudio Spinelli – Independiente del Valle – 2025.

Con un contrato vigente hasta diciembre 2027, cualquier club tendría que negociar con el argentino. El traspaso de Claudio Spinelli no costaría menos de 2 millones de dólares.

El otro jugador que dejaría Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares.

