Conmoción en Ecuador: Jugador de Orense resultado herido tras un intento de asalto

Nuevamente el fútbol ecuatoriano se ve golpeado por la inseguridad que atraviesa Ecuador. En esta ocasión, un jugador de Orense resultó herido tras un intento de asalto. El club confirmó en redes sociales que su vida no corre riesgo. Aunque su pareja sí resultó gravemente herida.

En sus redes sociales, Orense confirmó que Ariel Suárez fue víctima de un intento de asalto, “durante el cual sufrió una herida superficial en la cabeza. Tras recibir atención médica oportuna, nuestro deportista se encuentra en estado de salud estable”, dice el comunicado del club.

Por otro lado, desde Studio Fútbol se confirmó que Suárez iba acompañado de su pareja la cual se encuentra en estado crítico. Desde Orense se ha brindado al jugador y a su familia y pareja todo el apoyo necesario para este duro momento que atraviesan.

El fútbol ecuatoriano se ha visto escandalizado en los últimos días por este tipo de eventos, ya que hace poco se confirmó el fallecimiento de dos jugadores de Exapromo Costa, que fueron víctimas de un ataque armado mientras concentraban para un partido.

ver también Murió la polémica: Piero Hincapié manda un mensaje tras su debut con Arsenal en Champions League

El comunicado de Orense por el ataque a su jugador. (Foto: @Orense_SC)

Se espera que en las próximas horas las autoridades confirmen todos los detalles de este suceso y cuáles fueron los móviles para que se dé el ataque al jugador ecuatoriano y a su pareja.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿No era mejor Emelec o Barcelona SC? Kike Saverio jugará en Brasil y este sería su sueldo

Los números de Ariel Suárez en esta temporada

En lo que va de temporada, Ariel Suárez apenas ha jugado un partido con Orense. El jugador suma 65 minutos en cancha. Ya que el jugador ecuatoriano ha tenido competencia como extremo izquierdo y no ha podido ni sumar goles, ni asistencias.