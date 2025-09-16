Es tendencia:
Atentos en LigaPro: FIFA pagará esta fortuna a los equipos que tengan convocados al Mundial 2026

Los equipos de la LigaPro pueden ganar una importante fortuna por los convocados que tengan al Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

El Mundial de 2026 está a 275 días de comenzar de manera oficial, ahora se reveló que la FIFA repartirá una fortuna importante para aquellos clubes que tengan jugadores convocados. Este dinero tiene a todos los equipos de la LigaPro muy atentos.

La FIFA aumentó el premio económico para el Mundial de 2026, ya que este pasará a ser de 355 millones. Esto es un gran beneficio para equipos como Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito, que tienen jugadores convocados en la Selección de Ecuador. Cada club recibiría 300.000 dólares por convocado.

Uno de los clubes ecuatorianos más beneficiado con este pago es Independiente del Valle, que en la última lista de jugadores convocados tuvo a Patrik Mercado, Jordy Alcívar, Darwin Guagua, ya por ellos ganaría casi 1 millón de dólares por estar convocados.

Liga de Quito y Barcelona SC también han aportado con jugadores que podrían estar en el Mundial 2026 como Gonzalo Valle, Xavier Arreaga o Bryan Ramírez. Asimismo, el pago para los clubes puede aumentar si la Selección de Ecuador sigue compitiendo por más días en el Mundial.

También hay equipos como El Nacional que se verían beneficiados por la convocatoria de aunque sea un jugador. Sin embargo, todo depende de la lista final que presente Beccacece que vaya al Mundial de 2026. Con base en esto, la FIFA calcula el dinero a pagar.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados de Ecuador al Mundial 2026?

Los convocados de la Selección de Ecuador para el Mundial de 2026 se conocerán entre los meses de mayo y junio de dicho año. Se espera que Beccacece convoque a varios jugadores del extranjero, pero también a 6-7 jugadores de LigaPro.

Los 4 amistosos que jugará Ecuador en 2025

La Selección de Ecuador jugará en este 2025, 4 partidos amistosos en la previa del Sorteo del Mundial. ‘La Tri’ se estará enfrentando a México, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Para 2026, en la previa del Mundial, se esperan amistosos contra equipos europeos.

