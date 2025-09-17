Ecuador gana la medalla de oro en Lucha con Génesis Reasco en el Mundial de Atletismo

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 Ecuador sumó una nueva medalla de oro en el Mundial de Atletismo con Genésis Reasco. La luchadora ecuatoriana se impuso a su rival en la categoría Senior de 74kg, haciendo historia para el deporte ecuatoriano.

Genésis Reasco se logró imponer 4 a 2 a Medet Kyzy de Kirguistán y se llevó la medalla de oro, en una de las gestas más importantes para el deporte ecuatoriano. Asimismo, el país suma su primera medalla de oro en este mundial en una disciplina que se está convirtiendo en una fortaleza.

Asimismo, Ecuador también ya aseguró la medalla de oro o la medalla de plata con Lucía Yépez. La ‘Tigra’ ya se clasificó a la final en la división de 53kg, y buscará el oro que le fue esquivo en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se llevó la medalla de plata.

Previamente Ecuador también ya había sumado una medalla de bronce, con Paula Torres. La tricolor se llevó esta presea en la prueba de 35 km marcha. Asimismo, la tricolor se promueve como una de las candidatas a lograr una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El gran momento del deporte ecuatoriano

Ecuador vive uno de los mejores momentos de su historia a nivel deportivo, ya que viene de conseguir importantes medallas en París 2024 y ahora en el Mundial de Atletismo está mostrando una fortaleza importante, que lo ponen como candidato para Los Ángeles 2028.

