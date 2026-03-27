¿Critica a Beccacece? Willian Pacho deja 5 palabras contundentes tras el empate de Ecuador ante Marruecos

Willian Pacho se estrenó como capitán en la Selección de Ecuador ante Marruecos, en un empate de 1 a 1. ‘La Tri’ estuvo a minutos de conseguir una victoria importante contra un top 10 del ranking FIFA, pero se dio un gran error en defensa que cambió todo.

Ante este error que le costó la victoria a Ecuador, Willian Pacho salió a dejar un contundente mensaje que también es una advertencia para sus compañeros y para el DT. El jugador de PSG reveló que este tipo de situaciones no pueden volver a repetirse.

“Cuando hicimos el gol nos tocó ajustar en la marca y sufrir un poco, que es parte del fútbol. Nos vamos con buenas sensaciones. El córner, el gol que nos hacen es a balón parado, hay que corregir. Y bueno es mejor que nos pase aquí ahora y no en el Mundial. Estamos contentos por el resultado”, comentó el jugador a El Canal del Fútbol.

Ecuador también tuvo grandes oportunidades de ganar el partido por más goles, pero no lo hizo, esto también puede costarte en un campeonato tan corto y que no perdona como la Copa del Mundo. No es la primera vez, que Ecuador acaba sufriendo sobre los minutos finales.

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Beccacece, desde los cambios, empezó a mutar el dibujo de la alineación de la Selección de Ecuador y a cambiar la estructura. No obstante, no tocó piezas como la de Gonzalo Plata, que viene sin ritmo y se mostraba agotado. A él, le terminan ganando la marca y anotando el gol.

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Las estadísticas de Willian Pacho ante Marruecos

ver también Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, elogia a Ecuador mientras Bono le pone este “apodo”

Contra la Selección de Marruecos en este partido amistoso, Willian Pacho jugó un total de 90 minutos. El central tuvo 83% de efectivad en su pase, puesto que, atinó 53 de 64 intentos. El jugador de PSG también recuperó la pelota en 4 ocasiones y tuvo el 100% de duelos ganados.

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En síntesis:

Willian Pacho debutó como capitán de la Selección de Ecuador en el empate 1-1 ante Marruecos.

debutó como capitán de la Selección de Ecuador en el empate ante Marruecos. El defensa del PSG completó 90 minutos con 100% de duelos ganados y 4 recuperaciones .

con y . Ecuador enfrentará la Copa del Mundo tras corregir el gol encajado a balón parado ante Marruecos.

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