Joel Ordóñez

Joel Ordóñez, en la órbita de la Premier: ¿Marsella dejará pasar esta oportunidad?

Joel Ordóñez ahora podría no llegar a Francia y mudarse a la Premier League.

Por Jose Cedeño Mendoza

Equipo de Premier League muy interesado en Joel Ordóñez
Olympique de Marsella no se apura en cerrar a Joel Ordóñez y ahora trasciende que al equipo francés le han dado un ultimátum para esta operación. Principalmente, porque ahora entraría en conversaciones para quedarse con el ecuatoriano, un equipo de la Premier League.

Diferentes reportes que trascienden desde Europa confirman que el Crystal Palace de la Premier League se ha interesado en Joel Ordóñez. Este movimiento por el jugador ecuatoriano podría darse una vez que su llegada a Francia esté descartada.

Para Palace el dinero no sería problema, ya que sí tendrían el capital suficiente para hacerse con el fichaje del jugador ecuatoriano. Recientemente, el club campeón de la FA Cup vendió a su gran figura, Eze, a Arsenal a cambio de más de 65 millones.

Cuando un equipo de la Premier League entre en una negociación, suele apurar a los otros equipos que están interesados en el jugador. Debido a que, los equipos ingleses poseen una importante cantidad de recursos que hacen fáciles las negociaciones.

Jeremy Sarmiento no cuenta para Brighton y ahora entra en planes de este equipo

Joel Ordóñez también es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Al mercado de fichajes en Europa le quedan poco más de 10 días para cerrar. Si Joel Ordóñez no termina siendo transferido a ningún equipo, el central ecuatoriano seguirá jugando en Brujas, al menos durante este curso. El central tiene contrato.

Moisés Caicedo le habría dado este consejo a Joel Ordóñez en medio de su polémico fichaje

¿Cuánto pide Brujas por el fichaje de Joel Ordóñez?

Brujas estaría interesado solo en vender a Joel Ordóñez si es con ciertas condiciones. El club quiere 40 millones de euros por el ecuatoriano, pero también quedarse con un porcentaje del pase del jugador para una futura venta en los próximos años.

Joel Ordóñez quiere ir a Olympique de Marsella

El ex jugador de Independiente del Valle ya tendría todo acordado con OIympique de Marsella, para llegar a Francia en esta temporada. Todo está demorado porque ambos equipos no se pueden poner de acuerdo en los millones a pagar.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
