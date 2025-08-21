¿Sanción histórica? El castigo que Conmebol le puede poner a Paúl Vélez por sus declaraciones

Paúl Vélez se metió en una polémica muy grande tras sus insólitas declaraciones en el partido que Mushuc Runa quedó eliminado en la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Ahora se conoció cuál podría ser la sanción que la Conmebol le podría poner.

Tras perder contra Independiente del Valle en penales, Paúl Vélez declaró: “Nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sexo opuesto… No es que esté en contra de las mujeres, pero para esos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Es que para eso hay el fútbol de mujeres”, declaró el DT.

Ahora por esas declaraciones y según el reglamento de la Conmebol, Paúl Vélez podría ser suspendido por un mínimo de 5 partidos o por un mínimo de 5 meses sin estar en la zona técnica. Esto al incumplir el artículo número 17 del Código de Disciplina de Conmebol.

Asimismo, Paúl Vélez también quedó expuesto a una multa económica superior a los 20.000 dólares por sus polémicas declaraciones. El artículo número 17 del Código de Disciplina de Conmebol condena el ataque de jugadores u oficiales de juego contra la humanidad por temas de sexo, raza u orientación sexual.

Se espera que la Conmebol publiqué las sanciones en las próximas horas. Todos están atentos para saber si se actúa de manera histórica, con lo que se ha considerado un ataque de “machismo” del entrenador de Mushuc Runa. El DT no ha pedido ningún tipo de disculpa.

La crítica de Mushuc Runa a Independiente del Valle

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, desde todas las autoridades de Mushuc Runa se ha cuestionado el desarrollo del partido. IDV estaba siendo eliminado del torneo, pero el equipo ecuatoriano lo pudo empatar al minuto 100′, cuando se habían adicionado 8.