Destacan en sus clubes pero se quedaron fuera de la convocatoria de Ecuador por motivos disciplinarios

La Selección de Ecuador dio su lista y siguen siendo ausencia dos jugadores que en su momento fueron señalados como indisciplinados.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador dio su lista de convocados para los amistosos contra Estados Unidos y México en octubre y nuevamente hay ausencias llamativas. Dos jugadores destacan en sus clubes pero no han sido llamados nuevamente, y apuntan a motivos extradeportivos.

Carlos Gruezo y Michael Estrada han retomado un nivel destacado en Liga de Quito sin embargo no fueron llamados por Sebastián Beccacece. En junio 2024 desde Radio Diblu habían señalado que el volante “le hacía daño al camerino”, y no ha vuelto a ser llamado.

En el caso de Michael Estrada, el mismo medio señaló que el delantero de Liga de Quito había tenido comportamientos equivocados en un avión. Desde la ‘Tri’ nunca se pronunciaron por la ausencia de estos dos jugadores.

En el caso de Gruezo, ante la baja de Moisés Caicedo hubiera sido una buena oportunidad para llamarlo, sin embargo no fue considerado. Sobre los delanteros, Ecuador mantiene su confianza en Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

