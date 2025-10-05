Es tendencia:
Burla mundial: La reacción de Van Dijk cuando Moisés Caicedo sacó el bombazo contra Liverpool

Virgil Van Dijk tuvo una viral reacción al zapatazo de Moisés Caicedo en su gol del Chelsea contra Liverpool y fue burla mundial.

Por Gustavo Dávila

Burla mundial: La reacción de Van Dijk cuando Moisés Caicedo sacó el bombazo contra Liverpool. Foto: Getty
Burla mundial: La reacción de Van Dijk cuando Moisés Caicedo sacó el bombazo contra Liverpool. Foto: Getty

Un día después del golazo de Moisés Caicedo al Liverpool, aparecen nuevos detalles del tremendo zapatazo del volante ecuatoriano. Este domingo se hizo viral la reacción de Virgil Van Dijk cuando el ‘tricolor’ sacó el remate y el defensa holandés fue muy señalado.

Considerado uno de los mejores defensas del mundo, incluso rankeado por encima de William Pacho en el Balón de Oro, Van Dijk se dio vuelta cuando Caicedo pateó, para esquivar ser golpeado. Los hinchas del Liverpool reclamaron el poco ‘temple’ de su defensor.

En el video de la cámara del árbitro se aprecia como Van Dijk se asustó cuando Caicedo sacó el derechazo y en lugar de ir a presionar o cubrir el tiro, lo esquivó para el 1-0 del Chelsea contra el Liverpool por una fecha más de la Premier League.

Al final terminó todo en victoria para el Chelsea con un 2-1 contra el Liverpool que pone algo de calma ante el irregular arranque de los ‘blues’ en el torneo local. Incluso se hablaba de un cambio de entrenador en reemplazo de Enzo Maresca.

Sobre Moisés Caicedo, hay rumores de que clubes como el Real Madrid y Al Nassr lo quieren, pero el gigante inglés ya trabaja en la renovación. El ex Brighton ganaría más de 10 millones de euros al año.

Moisés Caicedo - Gol vs. Liverpool. Foto: Getty

Moisés Caicedo – Gol vs. Liverpool. Foto: Getty

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 9 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el futbolista ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

