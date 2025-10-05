El resultado entre Liga de Quito y U. Católica no fue el único malestar que tuvo Tiago Nunes al término del partido. Las cámaras captaron el fuerte enojo de uno de los jugadores con el DT brasileño.

Alexander Domínguez estuvo calentando durante varios minutos para ingresar ante la posibilidad de una lesión de Gonzalo Valle. El arquero ecuatoriano finalmente decidió continuar en la cancha.

El arquero, ahora suplente, estuvo muy molesto al salir de la cancha y se lo vio soltando reclamos al aire. Las cámaras siguieron al portero que hasta el año pasado era una de las figuras de la ‘U’.

Tiago Nunes no se pronunció al respecto de la reacción del arquero ecuatoriano y públicamente no se conoce si habrá alguna conversación entre el técnico y el experimentado arquero.

En medio de esto, la prensa señala que Alexander Domínguez está buscando nuevos rumbos para cerrar su carrera en un club que le de minutos. Equipos como Orense y Aucas estarían sondeando un traspaso.

Alexander Domínguez – Selección Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexander Domínguez con Liga?

Alexander Domínguez fue renovado con Liga de Quito a finales de 2024. El histórico portero tiene un acuerdo con el ‘Rey de Copas’ para jugar durante esta temporada. Cumplirá 38 años cuando termine su contrato y el retiro estará muy cerca para el histórico.