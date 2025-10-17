Liga de Quito sigue pensando cerrar la temporada de la mejor manera, pero ya empezó también la danza de nombres para la siguiente edición del torneo. En plena transmisión del encuentro ante Barcelona se confirmó el interés por un defensa del Astillero.

En plena transmisión de Ecuador TV señalaron que Liga de Quito quiere a Luis Fernando León para el 2026. Los ‘albos’ quieren un central y ya sería el tercer año seguido que quieren al zaguero y capitán de los azules.

Luis Fernando León sería uno de los jugadores de Emelec que está molesto por los salarios impagos y buscaría un cambio de equipo. La cifra de traspaso estaría cerca de los 500 mil dólares.

A León, de los más regulares en Emelec, lo han contactado de Barcelona e Independiente del Valle, sin embargo el ex Atlético San Luis decidió renovar hasta el 2027.

ver también ¡¿Lo llaman de Europa?! Gonzalo Plata recibe MILLONARIA oferta

Luis Fernando León – Emelec

ver también ¡Otro interesado más! Ponen a Sebastián Beccacece en planes de otra Selección para el 2026

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

Publicidad

Publicidad

ver también BOMBAZO: ¿Deja Liga de Quito? Tiago Nunes fue ofrecido a una selección

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.