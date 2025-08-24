Otro de los partidazos que tuvo la jornada de LigaPro de este fin de semana fue el de Liga de Quito vs. El Nacional, los ‘albos’ perdieron contra un gol de su canterano Djorkaeff Reasco. El ecuatoriano justamente es noticia porque otra vez podría dar el salto al exterior.

Según el periodista Deco Ortiz, Djorkaeff Reasco ha recibido ofertas del fútbol de Europa y Medio Oriente en concreto de Portugal, Chipre y Arabia Saudita. Los clubes no han sido revelados.

Pese a que el objetivo de Reasco es dar el salto al exterior, el delantero rechazó salir en este mercado de pases y pidió seguir en El Nacional hasta diciembre. El club lo requiere para alejarse del cuadrangular de descenso.

Esperar hasta diciembre haría que El Nacional pierda también la chance de venderlo por una cifra considerable, sin embargo ya el club no podría buscar otro delantero.

En 22 partidos en esta temporada, casi todos como titulares, Djorkaeff Reasco ha anotado 11 goles y ha dado 3 asistencias. El delantero viene tras un irregular semestre en Argentina.

Los clubes en la carrera de Djorkaeff Reasco

Djorkaeff Reasco solo pudo estar tres años en el exterior, dos temporadas en Newells Old Boys y un año en Instituto de Córdoba, ambos de Argentina. En tres años jugó 40 partidos.

