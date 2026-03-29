El insólito club que podría quedarse con Gonzalo Plata

Gonzalo Plata tuvo una pausa del fútbol de clubes para venir con la Selección de Ecuador previo al Mundial, mientras tanto su futuro sigue en duda. Un nuevo club habría incluido al ecuatoriano entre sus posibles fichajes.
Al Duhail de Qatar es el nuevo interesado en fichar a Gonzalo Plata para el 2026. El club Qatarí no tendría problemas en pagar los 25 millones de euros que pide Flamengo por su extremo titular.
Flamengo está más que abierto a la posibilidad de vender a Gonzalo Plata más aún luego de que no entrará en planes de Leonardo Jardim. Esta semana revelaron escándalos de indisciplina del ex Valladolid qué terminaron en la salida de Filipe Luis como DT.
No llega una oferta formal pero Flamengo quiere esperar hasta después del Mundial para venderlo. La idea es esperar a ver el torneo qué realiza para ver si se cotiza a la alta nuevamente.
Gonzalo Plata ya estuvo en el fútbol de Qatar siendo campeón de la liga local y la Copa doméstica. En Flamengo ganó seis títulos incluyendo la Copa Libertadores y Brasileirao.
Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada
En lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata apenas ha jugado un total de 11 partidos. El ecuatoriano ha perdido total protagonismo en este año, y eso se nota desde su escasa importancia en el club. Solo ha marcado 1 gol en poco más de 800 minutos.
