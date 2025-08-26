Nuevamente Sebastián Beccacece sorprende a todos en la Selección de Ecuador, después de que se revela que convocó a un joven delantero de Aucas para un microciclo. Esta convocatoria llega en medio de la importante crisis de delanteros en ‘La Tri’.

El delantero que ha tomado en cuenta, Sebastián Beccacece, es Cristopher Zambrano. El joven goleador ecuatoriano tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en este microciclo para quizás entrar como invitado o sparring en la próxima lista de convocados.

Beccacece está llamando a varios jugadores jóvenes de la LigaPro para este microciclo que durará hasta el 28 de agosto. La intención del DT y de la Selección de Ecuador, es darle un espacio a estos jóvenes jugadores para que de a poco resalten y se ganen un lugar en el primer equipo.

Asimismo, en estos microciclos, el DT decide que jugadores colaboraran con la Selección de Ecuador como invitados y sparrings. De esa lista, ya se han dado varios debuts en los últimos partidos, algunos polémicos, pero estrenos al final del día. Por lo cual, los jóvenes jugadores asisten con mucha emoción.

Ecuador hizo debutar a Guagua (número 17) en el partido ante Chile por Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

En las próximas horas se sabrá si Beccacece decide quedarse con alguno de estos jugadores del microciclo para la última doble jornada de Eliminatorias de la Selección de Ecuador. El entrenador ha citado a jugadores de Emelec, Delfín, Aucas, Macará, Barcelona SC y otros.

Los números de Cristopher Zambrano

En esta temporada, Zambrano ha jugado con Aucas un total de 761′ minutos con el ‘Papá’. El delantero solo ha marcado 2 goles. Apenas tiene 21 años y es una de las grandes proyecciones de Ecuador.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados de la Selección de Ecuador?

Se espera que la nueva lista de convocados de la Selección de Ecuador se conozca entre el próximo 29 y 30 de agosto. Será la última lista oficial para jugar las Eliminatorias, donde ‘La Tri’ ya está clasificada al mundial y busca cerrar como segundo en la tabla.

¿Cuándo jugará Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias el próximo mes de septiembre. El 4 de septiembre se enfrentará a Paraguay como visitante y luego enfrentará a Argentina como local en el Estadio Monumental el 9 de septiembre. Son los últimos encuentros oficiales hasta el mundial.

