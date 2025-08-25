Joel Ordóñez quiere que el Brujas finalmente lo venda a Francia y ya se declaró en rebeldía. El jugador ecuatoriano ahora hizo otra jugada para que Brujas finalmente lo transfiera. El tricolor quiere que la venta se ejecute ahora a poco de cerrar el mercado.

Según revela Sacha Tavolieri, Joel Ordóñez se ha presentado en la sede del Brujas, pero decidió finalmente no participar en ningún entrenamiento. El jugador ecuatoriano no está dispuesto a seguir en Bélgica y exige que el equipo lo venda a Olympique.

Marsella cumplió con todos los requisitos que Brujas estaba poniendo, sin embargo, el jugador ecuatoriano no ha salido de Bélgica. Esto generó una molestia entre el club y el ecuatoriano, al punto de que ahora mismo las relaciones estarían en su punto más tenso.

Joel Ordóñez no participará ni del partido entre semana de la Champions League. Brujas tendría que tomar una decisión, ya que también se están exponiendo al escándalo de mantener en sus filas a un jugador que ya no quiere seguir, solo amparados en el contrato del mismo.

Joel Ordóñez jugó Champions League con Brujas. (Foto: GettyImages)

Las próximas horas pueden ser decisivas para el futuro de Joel Ordóñez. El central quiere salir, pero si Brujas no acepta, se ve poco probable que siga forzando la cuerda para irse. Lo más probable es que tenga que seguir entrenando y se presente a jugar si no lo venden.

Los equipos interesados en Joel Ordóñez

Aparte de Olympique de Marsella, Joel Ordóñez también interesa a otros equipos al cierre del mercado. Un club de la Premier League como Crystal Palace está muy interesado. Sin embargo, él solo quiere ir a jugar en Francia y también ya le quedan pocos días al mercado.

¿Cuánto piden por la venta de Joel Ordóñez?

Para vender a Joel Ordóñez, Brujas quiere una cifra superior a los 30 millones de euros. Asimismo, el equipo belga también quiere un porcentaje de una futura venta por el tricolor.

