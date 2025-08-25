La Selección de Ecuador jugará sus últimos partidos de Eliminatorias a inicios del mes de septiembre. Como ya es habitual, ‘La Tri’ tendrá una lista de convocados y también de jugadores sparrings e invitados para estos partidos. Es ahí, donde ahora Beccacece sorprendería con nombres de Emelec.

De acuerdo a la revelación de Ronald Pin en JC Sports, Beccacece ha decidido convocar como sparrings y también invitados a 3 jugadores de Emelec. Los tomados en cuenta por DT son: Luis Fragozo, Diogo Bagüí y también Jackson Rodríguez.

No dejaría de sorprender que se concretaran estos llamados, ya que el DT tomaría en cuenta a dos jugadores que actualmente no juegan en Emelec, como lo son Luis Fragozo y Jackson Rodríguez. Ambos jugadores tuvieron minutos en algún momento del año, pero hace ya varios partidos que no juegan.

Diferente es el caso de Diogo Bagüí, el central ecuatoriano viene siendo uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano desde hace varios partidos y mereciendo el llamado ya para varias fechas atrás. Podría ser como sparring o como parte del primer equipo.

Emelec ha mejorado en los últimos meses en el fútbol ecuatoriano y eso también hace que Beccacece mire en su lista de jugadores a posibles convocados a la Selección de Ecuador. El ‘Bombillo’ también tendría otro jugador convocado en Alexander González para jugar con Venezuela.

Los minutos de Jackson Rodríguez en Emelec

Jackson Rodríguez que sería tomado en cuenta por Sebastián Beccacece no juega con Emelec desde el pasado mes de junio. El lateral ha sido suplente total en el equipo azul con Nasuti y Duró. Y en ocasiones no ha sido ni convocado para jugar.

¿Cuándo jugará Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias el próximo mes de septiembre. El 4 de septiembre se enfrentará a Paraguay como visitante y luego enfrentará a Argentina como local en el Estadio Monumental el 9 de septiembre. Son los últimos encuentros oficiales hasta el mundial.

