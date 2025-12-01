Gonzalo Plata ganó la Copa Libertadores con Flamengo y mientras se define su futuro hay una actualización sobre su valor de mercado. El extremo ecuatoriano es uno de los elementos más caros del campeón de América.

Según TransferMrkt, Gonzalo Plata alcanzó los ocho millones de dólares, es decir un millón más de lo que la web cotizaba al ecuatoriano hasta antes de la final. Este es el valor más alto que la página especializada en traspasos le ha asignado al ‘tricolor’.

Por supuesto, como pasa siempre, lo que marcan las páginas y medios y lo que cobran los clubes dista mucho. Gonzalo Plata le costó 10 millones de dólares a Flamengo y su nuevo precio supera los 25 millones.

El año pasado a Gonzalo Plata lo quisieron sacar de Brasil y se conocía que Flamengo iba a pedir al menos 20 millones de dólares, esto antes que el ecuatoriano alzara ya dos títulos más con el Fla.

Clubes de España, Inglaterra y Francia mostraron interés por Plata pero la consigna de Flamengo era no dejarlo ir priorizando lo deportivo. El Fla aún puede ganar el Brasileirao este fin de semana.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En todo lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 48 partidos entre todas las competencias. El jugador ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 2.900 minutos, que pudieron ser más, pero no fueron por sus expulsiones y lesiones.

Gonzalo Plata es también titular de Ecuador Foto: Getty

