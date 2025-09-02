Es tendencia:
El posible once de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias

Ecuador tiene sus convocados y ya alista su once titular para enfrentar a Paraguay y Argentina y hay duda de si Beccacece probará jugadores.

Por Gustavo Dávila

El posible once de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias. Foto: Getty.

La Selección de Ecuador está lista ya para el cierre de Eliminatorias, los convocados por Sebastián Beccacece se encuentran ya viajando a la concentración y con esto hay novedades. Ya hay un posible once para lo que será la visita a la Paraguay de Gustavo Alfaro.

Este partido podría ser la oportunidad del DT para probar nuevos jugadores, sin embargo el argentino ha demostrado mantener confianza en los convocados y la alineación como parte del proceso.

Patrick Mercado y Jordy Alcívar son las sorpresas de la convocatoria y podrían tener minutos como alternantes tanto en Asunción contra Paraguay como en el Monumental contra Argentina.

El posible once de Ecuador para Eliminatorias sería con: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia.

Los jugadores de Ecuador se suman a la concentración. Foto: LaTri.

Ambas selecciones están ya clasificadas a la Copa del Mundo, la Paraguay de Alfaro con una victoria o un empate sumado a otros resultados sellará el boleto al Mundial 2026.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • David Cabezas
Defensas:

  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Ángelo Preciado
  • Cristhian Ramírez
  • Xavier Arreaga
  • Félix Torres

Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Patrick Mercado
  • Jordy Alcívar
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Yaimar Medina

Delanteros:

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
  • John Mercado
