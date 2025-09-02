El posible once de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias

La Selección de Ecuador está lista ya para el cierre de Eliminatorias, los convocados por Sebastián Beccacece se encuentran ya viajando a la concentración y con esto hay novedades. Ya hay un posible once para lo que será la visita a la Paraguay de Gustavo Alfaro.
Este partido podría ser la oportunidad del DT para probar nuevos jugadores, sin embargo el argentino ha demostrado mantener confianza en los convocados y la alineación como parte del proceso.
Patrick Mercado y Jordy Alcívar son las sorpresas de la convocatoria y podrían tener minutos como alternantes tanto en Asunción contra Paraguay como en el Monumental contra Argentina.
El posible once de Ecuador para Eliminatorias sería con: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia.
Los jugadores de Ecuador se suman a la concentración.
Ambas selecciones están ya clasificadas a la Copa del Mundo, la Paraguay de Alfaro con una victoria o un empate sumado a otros resultados sellará el boleto al Mundial 2026.
¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?
La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.
La lista de convocados de la Selección de Ecuador
Arqueros:
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
- David Cabezas
Defensas:
- Piero Hincapié
- William Pacho
- Joel Ordóñez
- Pervis Estupiñán
- Ángelo Preciado
- Cristhian Ramírez
- Xavier Arreaga
- Félix Torres
Mediocampistas:
- Moisés Caicedo
- Alan Franco
- Kendry Páez
- Pedro Vite
- Nilson Angulo
- Gonzalo Plata
- John Yeboah
- Alan Minda
- Patrick Mercado
- Jordy Alcívar
- Bryan Ramírez
- Darwin Guagua
- Denil Castillo
- Yaimar Medina
Delanteros:
- Enner Valencia
- Kevin Rodríguez
- Leonardo Campana
- John Mercado
