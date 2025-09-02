ver también En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026

En el último día de mercado, Piero Hincapié cerró su traspaso al Arsenal de la Premier League y siguen saliendo detalles de su operación. El defensor ecuatoriano ganará una fortuna mucho mayor a lo que cobraba en el Bayer Leverkusen.

Su salario en la Bundesliga era de 3.4 millones de dólares, mientras que en Inglaterra ganará 6 millones de dólares. Además de la mejora salarial como base, el ecuatoriano tiene cláusulas de rendimiento y títulos colectivos que aumentarían sus ingresos.

Piero Hincapié llegó al Arsenal a préstamo por cerca de ocho millones de euros y tiene una cláusula de compra obligatoria de 52 millones de euros. Si esto se cumple, será el segundo más caro de la historia de Ecuador por detrás de Moisés Caicedo.

No solo fichó por el Arsenal si no que su debut podría ser como titular tras la lesión de Saliba el fin de semana pasado. Hincapié tuvo ofertas también del Chelsea y Tottenham en la Premier League.

Arsenal – Piero Hincapié firmando su contrato.

Todos los equipos que estuvieron preguntando por Piero Hincapié

Durante todo este mercado de transferencias, Piero Hincapié se terminó relacionando con equipos también de España, como el FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, siendo este último el más opcionado a ficharlo, pero no lo hizo. Arsenal se lleva al central que tenía enamorada a media Europa.

Los números de Piero Hincapié con la camiseta de Bayer Leverkusen

Con la camiseta de Bayer Leverkusen, Piero Hincapié jugó en toda su carrera un total de 166 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 7 goles y dio 5 asistencias. Terminó ganando una Bundesliga, una Copa de Alemania, una Supercopa alemana y fue subcampeón de la Europa League.