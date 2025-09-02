Es tendencia:
¿Quién manda en Barcelona? Revelan quién habría contratado en secreto a Ismael Rescalvo

En medio de los rumores de su salida, informan que personas totalmente externas a Barcelona fueron los que contrataron a Ismael Rescalvo.

Por Gustavo Dávila

¿Quién manda en Barcelona? Revelan quién habría contratado en secreto a Ismael Rescalvo. Foto: IMAGO.
La crisis en Barcelona continúa y ahora el principal señalado es Ismael Rescalvo y en medio de rumores sobre una posible salida, dan información sobre quién lo habría contratado. Con mucha polémica informan que alguien externo al club trajo al DT español.

Según el periodista Vito Muñoz, fue Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, quién decidió la contratación del ex DT de Emelec para Barcelona. El comunicador señala que también su colega Arturo Magallanes habría interferido en la decisión.

A los hinchas les sorprendió la información de que dos personas totalmente externas a Barcelona habrían contratado a Ismael Rescalvo, al mismo tiempo otros dudaron de la información.

La respuesta no tardó en llegar y Miguel Ángel Loor desmintió categóricamente la información a través de un mensaje en su cuenta de X. “No conozco al profesional que ud. menciona y no me compete ni es de mi interés recomendarlo”, escribió.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
