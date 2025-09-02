Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Revelan cuánto pagó Liga de Quito por Jeison Medina y los hinchas no lo pueden creer

Liga de Quito solo se reforzó con Jeison Medina en el segundo semestre y encima revelan que pagó una fortuna por el delantero colombiano.

Por Gustavo Dávila

Revelaron cuánto pagó Liga de Quito por Jeison Medina y los hinchas reclaman. Foto: Imago
Revelaron cuánto pagó Liga de Quito por Jeison Medina y los hinchas reclaman. Foto: Imago

Si hay algo que los hinchas de Liga de Quito le reclaman a los directivos es el mercado de fichajes del segundo semestre. Los ‘albos’ contrataron solo a Jeison Medina como nombre importante y tras revelarse cuánto pagaron, los hinchas explotaron más.

El periodista Esteban Ávila de Marca 90 señala que los ‘albos’ le pagaron a Independiente del Valle, un rival directo, más de 1 millón de dólares por el pase del colombiano. Llegó para ser reemplazo de Álex Arce pero apenas lleva dos goles, uno de ellos de penal.

Rápidamente los hinchas cuestionaron la fuerte inversión por un jugador que era suplente en Independiente del Valle al mismo tiempo que no invirtieron en un volante central, un defensa y un extremo. Tiago Nunes había pedido mayores refuerzos en la plantilla.

La respuesta desde la directiva fue que “no querían contratar por contratar”, por lo que finalmente sus opciones principales no llegaron a buen puerto y Liga de Quito terminó con refuerzos de segunda orden como Darío Aimar, Jeison Medina y Melvin Díaz.

En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026

ver también

En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026

Jeison Medina – Independiente.

Jeison Medina – Independiente.

Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían

ver también

Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina, Darío Aimar son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
¡Pero ya no es arquero! Víctor Mendoza dejó Barcelona y apareció en su nuevo equipo

ver también

¡Pero ya no es arquero! Víctor Mendoza dejó Barcelona y apareció en su nuevo equipo

Todo el país pendiente: La noticia con la que llegó Piero Hincapié al Arsenal

ver también

Todo el país pendiente: La noticia con la que llegó Piero Hincapié al Arsenal

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Lo creían retirado pero Marcos Caicedo tiene nuevo equipo en el exterior
Fútbol de Ecuador

Lo creían retirado pero Marcos Caicedo tiene nuevo equipo en el exterior

Tras el Aucas vs Emelec: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Tras el Aucas vs Emelec: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro

Supremacía de Brasil: ¿Cuánto valen los equipos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores?
Copa Libertadores

Supremacía de Brasil: ¿Cuánto valen los equipos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores?

Sergio Ramos confirmó cuándo volverá al Bernabéu
LaLiga

Sergio Ramos confirmó cuándo volverá al Bernabéu

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo