Revelan cuánto pagó Liga de Quito por Jeison Medina y los hinchas no lo pueden creer

Si hay algo que los hinchas de Liga de Quito le reclaman a los directivos es el mercado de fichajes del segundo semestre. Los ‘albos’ contrataron solo a Jeison Medina como nombre importante y tras revelarse cuánto pagaron, los hinchas explotaron más.

El periodista Esteban Ávila de Marca 90 señala que los ‘albos’ le pagaron a Independiente del Valle, un rival directo, más de 1 millón de dólares por el pase del colombiano. Llegó para ser reemplazo de Álex Arce pero apenas lleva dos goles, uno de ellos de penal.

Rápidamente los hinchas cuestionaron la fuerte inversión por un jugador que era suplente en Independiente del Valle al mismo tiempo que no invirtieron en un volante central, un defensa y un extremo. Tiago Nunes había pedido mayores refuerzos en la plantilla.

La respuesta desde la directiva fue que “no querían contratar por contratar”, por lo que finalmente sus opciones principales no llegaron a buen puerto y Liga de Quito terminó con refuerzos de segunda orden como Darío Aimar, Jeison Medina y Melvin Díaz.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina, Darío Aimar son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

