Luego del Mundial 2026, se acaba el contrato entre Sebastián Beccacece y la Selección de Ecuador sin embargo hay ciertos escenarios en los que el DT argentino podría ser ratificado. En caso que se de, el entrenador pasaría a cobrar una millonaria suma.

Actualmente cobra 2.4 millones de dólares, y con la posibilidad de recibir una oferta de la Selección de Chile, Sebastián Beccacece pasaría a ganar 3 millones en su hipotético nuevo contrato con Ecuador. El argentino recibió sondeos de otros equipos y clubes en los últimos meses.

Para que Sebastián Beccacece sea renovado, debería haber la continuidad de la actual directiva de la FEF. Aún no se confirma quién será el candidato del oficialismo para las elecciones siguientes.

Desde la oposición lo tienen claro y quieren un cambio de entrenador, los más sonados candidatos a DT son Guillermo Almada y Luis Zubeldía, quién también entró en planes de otra selección CONMEBOL.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial de 2026. El entrenador ahora mismo estaría firme en su cargo, hasta dirigir la Copa del Mundo, posterior a esta lo más probable es que salga también con el cambio de directiva.

Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Para hacerse cargo de la Selección de Ecuador, suenan para varios entrenadores como Guillermo Almada y Luis Zubeldía. Dos entrenadores con importante experiencia en Ecuador y con gran acogida de las hinchadas más relevantes del fútbol ecuatoriano.