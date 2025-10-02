El sorpresivo club que quiere fichar a Óscar Zambrano

Óscar Zambrano sigue entrenando en Liga de Quito a la espera del final de temporada, y aunque el volante ya fue negociado al exterior hay un sorpresivo club que lo quiere fichar. El ecuatoriano podría quedarse en LigaPro para la siguiente temporada.

Eduardo Álvarez, parte de la dirección deportiva de Liga de Quito, contó que Tiago Nunes quiere que Zambrano se quede en el club ‘albo’. “Lo ha visto en los entrenamientos y quiere que se quede”, contó.

Pese al deseo del DT brasileño, Óscar Zambrano seguirá su carrera en el Maribor de Eslovenia en un movimiento que generó muchas reacciones debido a que en su momento sonó para la Premier League.

Pasó por el Hull City de Inglaterra pero no fue fichado luego de que le cayera una sanción de más de seis meses por dar positivo en dopaje. La CONMEBOL le levantó la sanción para el próximo año.

¿Cuándo puede volver a jugar Óscar Zambrano?

Óscar Zambrano fue suspendido de todas las competiciones hasta el 3 de noviembre de 2025. Después de esa fecha, el volante ecuatoriano ya podría empezar a jugar en Eslovenia y quizás acordar su salida para llegar al Hull City en enero.

El valor de mercado de Óscar Zambrano

El volante ecuatoriano, según Transfermark, tiene un valor de mercado de 2.5 millones de dólares. No obstante, la sanción FIFA y estar más de 1 año sin jugar por el doping positivo, hizo que la negociación por el jugador de Liga de Quito siempre fuera a la baja.

