La fortuna que el Chelsea le ofrecería a Piero Hincapié para que se vaya del Arsenal

Piero Hincapié sigue sin tener minutos en el Arsenal y tras casi un mes sin minutos, ya empezó a sonar en el Chelsea. El gigante de Londres piensa en un camisetazo y ya hay rumores de las cifras de la operación.

El Chelsea propondrá un préstamo con opción de compra para la siguiente temporada, y pondrían más de los 52 millones que el Arsenal pagará al Bayer Leverkusen de Alemania. En tema salarial, Hincapié ganaría más de 6 millones de euros al año.

Hincapié corre detrás de otros jugadores como Mosquera, Saliba, Magalhaes e incluso de Lewis Skelly. El ecuatoriano buscará en diciembre cambiar de club para llegar con minutos al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

Pese a su falta de minutos, con apenas 6 minutos desde que llegó, Hincapié tiene el respaldo de Mikel Arteta. El DT español ha respaldado al ecuatoriano y ahora es baja solo por una lesión muscular.

Piero Hincapié Arsenal

¿Qué lesión tiene Piero Hincapié?

Hincapié tiene una lesión en la ingle, sin embargo, desde Arsenal nunca se comunica oficialmente que molestia tiene el jugador o se da un tiempo estimado de recuperación. Solo se reveló que el club esperaba que esta “sea corta” para que pueda volver.

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié estaría ganando el mismo salario de 3 millones, que ya tenía en Bayer Leverkusen. El futbolista ecuatoriano está a préstamo, pero tiene una obligación de compra para 2026, por lo cual, apenas ahí tendría un nuevo sueldo que se especula sería de 7 millones.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.