Piero Hincapié

La fortuna que el Chelsea le ofrecería a Piero Hincapié para que se vaya del Arsenal

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié sigue sin jugar en el Arsenal y ahora lo ponen en el Chelsea de la misma Premier League.

Por Gustavo Dávila

La fortuna que el Chelsea le ofrecería a Piero Hincapié para que se vaya del Arsenal. Foto: Getty
La fortuna que el Chelsea le ofrecería a Piero Hincapié para que se vaya del Arsenal. Foto: Getty

Piero Hincapié sigue sin tener minutos en el Arsenal y tras casi un mes sin minutos, ya empezó a sonar en el Chelsea. El gigante de Londres piensa en un camisetazo y ya hay rumores de las cifras de la operación.

El Chelsea propondrá un préstamo con opción de compra para la siguiente temporada, y pondrían más de los 52 millones que el Arsenal pagará al Bayer Leverkusen de Alemania. En tema salarial, Hincapié ganaría más de 6 millones de euros al año.

Hincapié corre detrás de otros jugadores como Mosquera, Saliba, Magalhaes e incluso de Lewis Skelly. El ecuatoriano buscará en diciembre cambiar de club para llegar con minutos al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

Pese a su falta de minutos, con apenas 6 minutos desde que llegó, Hincapié tiene el respaldo de Mikel Arteta. El DT español ha respaldado al ecuatoriano y ahora es baja solo por una lesión muscular.

Chelsea sorprende a todos y ficha a otro crack ecuatoriano

Piero Hincapié Arsenal

Piero Hincapié Arsenal

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

¿Qué lesión tiene Piero Hincapié?

Hincapié tiene una lesión en la ingle, sin embargo, desde Arsenal nunca se comunica oficialmente que molestia tiene el jugador o se da un tiempo estimado de recuperación. Solo se reveló que el club esperaba que esta “sea corta” para que pueda volver.

En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié estaría ganando el mismo salario de 3 millones, que ya tenía en Bayer Leverkusen. El futbolista ecuatoriano está a préstamo, pero tiene una obligación de compra para 2026, por lo cual, apenas ahí tendría un nuevo sueldo que se especula sería de 7 millones.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
