En Liga de Quito no solo están concentrados en las semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras, si no también en los refuerzos para el 2026. Los ‘albos’ están buscando fichajes y ya hay dos nombres que estarían negociando.

Según El Canal del Fútbol, Liga de Quito busca un nuevo defensor central y los dos candidatos son: José Marrufo y Bryan Bantaberry. El flojo nivel de Darío Aimar y las expulsiones de Richard Mina obligaron a la U a buscar un central.

Ambos son destacados de la LigaPro, el venezolano se encuentra en el Macará de Ambato mientras que Bantaberry es figura de Mushuc Runa. Este último también es del interés de Barcelona SC.

Además de un nuevo central Liga de Quito buscará un nuevo extremo, un mediocampista ofensivo y posiblemente un delantero si es que Michael Estrada termina saliendo.

Bantaberry . Mushuc Runa.

Otra ventaja que tendrían los ‘albos’ son los precios de los refuerzos, cuyos valores no son tan altos como los que supondrían buscar una contratación en el extranjero.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.