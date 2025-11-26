Confirman toda la fortuna que tiene que pagar Emelec en FIFA

Emelec se ha encontrado con diferentes problemas económicos, que ahora nuevamente le valen sanciones en la FIFA. El club se ve necesitado de una importante inyección financiera que le permita pagar estos casos en FIFA para inscribir jugadores en 2026.

En De Una se reveló algunos de los casos abiertos que tiene Emelec en la FIFA. Donde se confirmó que el ‘Bombillo’ deberá pagar más de 1 millón de dólares en FIFA, en las siguientes semanas, si quiere inscribir a sus nuevos fichajes para la siguiente temporada.

Algunos de los jugadores a los que Emelec le está debiendo dinero son Alejandro Cabeza, Leandro Vega, Rodrigo Rivero, Diego García, entre otros jugadores y también representantes. Asimismo, no se descarta que lleguen nuevas querellas en los próximos días.

En este contexto, también se debe recalcar que por tercera jornada consecutiva, los jugadores de Emelec decidieron no entrenar. Los futbolistas están reclamando salarios atrasados de hasta los últimos 5 meses. La plantilla se plantó y decidió no entrenar.

La lista de dudas que tiene Emelec. (Foto: @DeUnaSF)

El momento económico que vive Emelec es muy delicado, ya que el ‘Bombillo’ viene arrastrando estos problemas desde 2023 y parece que la presidencia de Jorge Guzmán no pudo encontrar los caminos para solventarlo. Con sanciones en FIFA se podría exponer a otro tipo de castigos si sigue sin pagar.

La nueva demanda contra Emelec

Recientemente, se reveló que ‘Garrincha’ Quiñónez terminó demandando a Emelec por más de 40 mil dólares. Esto porque el joven jugador está cobrando un salario mensual de 8.500 dólares, siendo esta una cifra que sorprendió a todos los hinchas.

El puesto de Emelec en la LigaPro

Por otro lado, en el segundo hexagonal de la tabla de posiciones, Emelec se empieza a alejar de los lugares de clasificación a Copa Sudamericana. El ‘Bombillo’ lleva 3 derrotas consecutivas y un presente cada vez más delicado:

