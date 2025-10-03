Es tendencia:
Emelec

Emelec revela a sus socios las millonarias deudas que tienen a ex jugadores y los hinchas explotan

En la Asamblea de Socios de Emelec se revelaron los millones de deudas que tienen a ex jugadores, sumado al actual plantel.

Por Gustavo Dávila

Insostenible: Emelec revela a sus socios las millonarias deudas que tienen a ex jugadores
Insostenible: Emelec revela a sus socios las millonarias deudas que tienen a ex jugadores

La Asamblea de Socios en Emelec se llevó a cabo este viernes y los hinchas no salieron nada contentos. El club transparentó cifras pendientes a ex jugadores y directivos y la deuda asciende a varios millones.

Solo en Miller Bolaños y ‘Cuco’ Angulo, Emelec deberá pagar 1 millón de dólares, entre ambos, luego de que fueron despedidos del club. A los otros dos ex jugadores que se les tienen valores pendientes son Alejandro Cabeza con 120 mil dólares pendientes y Leandro Vega con 200 mil dólares por cobrar.

Uno de los acreedores más importantes que tiene Emelec es Leonel Álvarez, el DT que fue despedido a inicios de año tiene 800 mil dólares pendientes. Con algo de sorpresa, y para indignación de muchos, José Pileggi deberá cobrar aún 250 mil dólares.

Al ex presidente de Emelec lo señalan por una terrible gestión que terminó en una millonaria deuda, demandas y salidas de jugadores de forma gratuita. Al representante de jugadores José Chamorro también le deben 200 mil USD.

Asamblea de Socios – Emelec.

Asamblea de Socios – Emelec.

Por si fuera poco, las deudas de ex jugadores se acumulan con las que tiene el actual plantel. Los futbolistas transparentaron que es les debe de 3 a 8 meses de salarios.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
