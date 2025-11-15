Referente de la Selección de Ecuador manda un contundente mensaje: “Hay que mejorar”

La Selección de Ecuador sacó un empate muy cuestionado ante la Selección de Canadá, después de que el rival de ‘La Tri’ se quedara con 1 jugador menos desde el comienzo del partido. El no hacer un gol y perder puntos en el ranking FIFA, costó las críticas.

Ante este mal momento y fuertes cuestionamientos, un referente de la Selección de Ecuador, Piero Hincapié, salió a dar un contundente mensaje para ‘La Tri’. El central cuestionó que se crea que el equipo nacional este mal, aunque reconoció que hay que hacer cambios.

“Esto es fútbol. Esto pasa en todos lados. A veces el resultado es positivo, y a veces, negativo. No estamos tan mal, pero hay que mejorar“, comentó el jugador en la zona mixta. Ecuador tiene una de las mejores defensas del mundo, pero no ha ganado en los últimos 3 partidos.

Por otro lado, ahora la Selección de Ecuador se complica en sus chances de ser bombo 2 del próximo sorteo del Mundial. ‘La Tri’ tiene que ganar a Nueva Zelanda y esperar otro tipo de resultados para terminar salvando el puesto 23 del ranking FIFA.

Piero Hincapié también fue el capitán de la Selección de Ecuador ante Canadá, además no es la primera vez que se ve al central de Arsenal molesto por el rendimiento del equipo nacional. El jugador ya había mostrado su enojo en eliminatorias, tras un 0 a 0 contra Paraguay.

Los cuestionamientos para toda la Selección de Ecuador no se han detenido, ya que ‘La Tri’ lleva 7 empates y solo 1 victoria. Aunque solo ha recibido 2 goles, el equipo de Beccacece en los últimos 8 partidos tanto solo ha podido marcar 3, siendo cifras muy preocupantes.

El puesto de Ecuador en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador se ubica en el puesto 23 del ranking FIFA y en el próximo partido amistoso tendrá que jugar con Nueva Zelanda. Para ‘La Tri’ es imperativo ganar este amistoso y esperar otros resultados para confirmar su presencia en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2025.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

El próximo amistoso de la Selección de Ecuador será contra Nueva Zelanda el próximo martes, 18 de noviembre de 2025. ‘La Tri’ jugará desde las 20H30 de Ecuador y el partido será transmitido por El Canal del Fútbol y el plan premium de Zapping Sports.

En síntesis