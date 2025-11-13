En medio de todos los rumores de su futuro, Allen Obando aparece en este equipo

Allen Obando es considerado uno de los delanteros del futuro del fútbol ecuatoriano. El joven goleador salió en esta temporada de Barcelona SC para llegar a Inter Miami, sin embargo, meses después el rendimiento no ha sido el esperado.

Obando ha estado mucho tiempo en el banco de suplentes y se rumoreaba con una salida en estos meses a algún otro equipo. Sin embargo, ahora Inter Miami confirmó que Allen ya entrena con normalidad con el resto del equipo y podría volver a sumar minutos.

Con la camiseta de Inter Miami, Obando no ha jugado como tal desde el mes de mayo, cuando sumó sus últimos minutos. El primero de junio entró a la cancha en un partido, pero solo se jugó 1 minuto de juego. El delantero incluso estuvo los últimos meses en el equipo Sub-20 del Inter.

Esta constante ausencia de juego y de minutos hicieron que Obando, también pierda su lugar en la convocatoria de la Selección de Ecuador. El goleador antes era citado por Beccacece, pero ahora mismo no entra en ningún llamado a ‘La Tri’ ni como invitado.

Allen Obando casi no ha jugado en el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Allen Obando está a préstamo hasta finales de 2025, de ahí que, el futuro es una total incertidumbre para el goleador ecuatoriano. Ya que Barcelona SC, en su momento, reveló que el jugador fue vendido al Grupo Atlético de Madrid, por lo cual, es ahí donde se decidirá su futuro.

Publicidad

Publicidad

El regreso a Ecuador también sería una posibilidad para el tricolor, ya que esto le aseguraría minutos con la intención de llegar a la copa del mundo a mediados de 2026. Ahora el jugador se quedó sin espacio y perdió su lugar con Jeremy Arévalo, joven talento de gran nivel en España.

ver también Grande de LigaPro debe pagar más de 50 mil dólares para no perder puntos

Los números de Allen Obando en Inter Miami

Como jugador del Inter Miami, Allen Obando, desde inicios de temporada, apenas ha podido jugar 7 partidos, 1 de esos con el equipo filial del Inter Miami. El goleador apenas ha marcado 2 goles. Lleva en cancha más de 180 minutos y no juega desde mayo.

Messi convenció a Allen Obando

Uno de los grandes responsables de que Obando tomara esta decisión fue el mismo Lionel Messi. El astro argentino llamó al jugador ecuatoriano para que este vaya y juegue con él en la MLS.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué debe hacer Allen Obando? ¿Qué debe hacer Allen Obando? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: